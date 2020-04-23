Коронавирус
Rambler News ServiceМВД приостановило депортацию иностранцев на период пандемии
Безвизовый порядок касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана — они могут работать без трудового патента. При этом работодатель обязан уведомлять об этом миграционные подразделения МВД.
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с чего всё началось
Казакова подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.ТАСС05:07
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Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
Общество
«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджерам на 40%
Авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплату топ-менеджменту компании на 40%, сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
Urbc.Ru 08:22
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
На "СбербанкТV" Герман Греф, руководитель Сбербанка, объяснил, почему такое дополнительное финансирование граждан невозможно.
Ореанда-Новости вчера в 06:18
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Экономика
Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
Гаджеты
Пресс-фотографии и цена самого ожидаемого дрона 2020 года — DJI Mavic Air 2
DJI Mavic Air 2 стал едва ли не самым плохо скрываемым секретом в мире дронов.
3DNews 02:27
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Здоровье
Глава Ставрополья назвал решение проблемы с очередями в онкодиспансере
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с руководством краевого онкологического диспансера для обсуждения вопроса очередей в медучреждении.
Регион online вчера в 16:20
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом
Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.
ProstoProSport 05:41
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
Коммерсантъ 05:59
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Известия 03:21
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
Экономика
Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa 00:49
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16