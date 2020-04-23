Казакова подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.

с чего всё началось

Безвизовый порядок касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана — они могут работать без трудового патента. При этом работодатель обязан уведомлять об этом миграционные подразделения МВД.

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