Коронавирус
Rambler News ServiceМВД приостановило депортацию иностранцев на период пандемии
Безвизовый порядок касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана — они могут работать без трудового патента. При этом работодатель обязан уведомлять об этом миграционные подразделения МВД.
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с чего всё началось
Казакова подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.ТАСС05:07
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Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Общество
Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома
В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра опубликованы на сайте правительства.
32CARS.ru вчера в 03:01
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Общество
Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса
Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге
Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
Общество
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
Экспресс газета 06:58
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Здоровье
Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости 06:40
Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
Комсомольская правда вчера в 15:13
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Энергетика
Продажа газа в России стала выгоднее экспорта
Fitch ожидает, что среднегодовые цены на газ на европейских хабах в 2020 году составят около $100 за 1 тыс. куб. м. «Средняя цена на газ «Газпрома» составит $130–150 за 1 тыс. куб. м, так как часть продаж привязана к форвардный контрактам, а часть к ценам на нефть с временным лагом (шесть—девять месяцев)», — отмечает Маринченко.
РБК 07:51
Общество
Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом
Российская газета 11:51
Общество
Собянин назвал слишком рискованным разрешать прогулки москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще слишком рискованно разрешать жителям города прогулки.
Московский Комсомолец 11:47
Здоровье
В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
Телеканал UTV 07:15
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47