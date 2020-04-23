Казакова подчеркнула, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.

с чего всё началось

Безвизовый порядок касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана — они могут работать без трудового патента. При этом работодатель обязан уведомлять об этом миграционные подразделения МВД.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,7K

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 217

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Общество В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники. 1K

Общество В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. 68

Политика Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. 818

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 59

Происшествия Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами». 424

Общество Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны. 63

Общество В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути. 169

Футбол Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Экономика Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей. 7

Общество Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. 1

Энергетика Продажа газа в России стала выгоднее экспорта Fitch ожидает, что среднегодовые цены на газ на европейских хабах в 2020 году составят около $100 за 1 тыс. куб. м. «Средняя цена на газ «Газпрома» составит $130–150 за 1 тыс. куб. м, так как часть продаж привязана к форвардный контрактам, а часть к ценам на нефть с временным лагом (шесть—девять месяцев)», — отмечает Маринченко. 3

Общество Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами. 40

Здоровье В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях. 8