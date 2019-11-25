Происшествия

РБКРБКМВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ruвчера в 15:44

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Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи

КП - Кубаньвчера в 11:42

Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Lenta.ruвчера в 17:45

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новостивчера в 12:41

Полиция проверит информацию об изнасиловании девушки-следователя из Сочи

Life.ruвчера в 15:44

В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи

Кубанские новостивчера в 12:12

Сотрудников Центрального аппарата МВД направят в Сочи после суицида следователя

Московский Комсомолецвчера в 17:51

Для расследования причин суицида Марии Клочковой в край направлены сотрудники ГУСБ

Регион online00:43
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Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

BFM.ru 00:32
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Политика

Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища

Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Телеканал 360° 00:20
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
РБК 00:37
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
ТАСС вчера в 22:42
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре

Российский форвард клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" и повторил достижение Павла Буре.
РИА Новости 00:46
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Политика

Папа Римский направил приветствие Путину

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС вчера в 23:01
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы

Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Известия вчера в 21:40
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru вчера в 07:18
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru вчера в 05:51
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
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