с чего всё началось

В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Общество Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.

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Происшествия Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Происшествия Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.

Происшествия Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».

Происшествия В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.