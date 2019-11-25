Происшествия

Газета.RuГазета.RuМотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.
Читать в источнике
Комментировать110
с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ruвчера в 15:44

Подробнее о событии

Расследованием смерти 23-летней следовательницы в Сочи займется управление собственной безопасности МВД России

КП - Кубань03:14

ГУВД официально заявило о проверке по факту суицида следователя в Сочи

Московский Комсомолец00:59

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новостивчера в 12:41

Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Lenta.ruвчера в 17:45

Полиция проверит информацию об изнасиловании девушки-следователя из Сочи

Life.ruвчера в 15:44

Изнасиловать покончившую с собой Марию Клочкову мог ухажёр из Северной Осетии

Регион online02:50

В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи

Кубанские новостивчера в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Кино

В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Piter.tv вчера в 07:59
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Политика

Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином.
РБК вчера в 22:49
Происшествия

В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе

РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова

Комсомольская правда вчера в 16:53
Политика

Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Спорт

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Футбол

Эриксен отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен отказался от пролонгации сотрудничества с лондонским «Тоттенхэмом», несмотря на поступившее предложение от руководства клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Седьмое поколение седана Volkswagen Jetta получило ОТТС для российского рынка.
32CARS.ru 02:03
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:51
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
РЕН ТВ вчера в 06:39
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

URA.Ru вчера в 22:08
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Происшествия

Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент

Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
Примечания вчера в 10:53
Политика

Украина примет закон о «крымской автономии»

В Конституции Украины появятся статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 01:47
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru вчера в 07:26
Общество

Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество

Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах

Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Новые Известия 01:50
ещё по теме
Главное