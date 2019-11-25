Происшествия
Газета.RuМотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Life.ruвчера в 15:44
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В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи
Кубанские новостивчера в 12:12
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Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Кино
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В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку
В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
Единоборства
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Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова
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Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Общество
Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти
Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Футбол
Эриксен отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»
Датский полузащитник Кристиан Эриксен отказался от пролонгации сотрудничества с лондонским «Тоттенхэмом», несмотря на поступившее предложение от руководства клуба.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Седьмое поколение седана Volkswagen Jetta получило ОТТС для российского рынка.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд
Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Происшествия
Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент
Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
Политика
Украина примет закон о «крымской автономии»
В Конституции Украины появятся статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии.
Происшествия
В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах
Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Общество
Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента
Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Общество
Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах
Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.