с чего всё началось

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Происшествия В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Футбол Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

Футбол Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований.

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Политика Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.

Экономика «Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ «Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.

Авто Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.

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Общество В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.