Происшествия

РБКРБКМВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ru15:44

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Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи

КП - Кубань11:42

Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Lenta.ru17:45

Полиция проверит информацию об изнасиловании девушки-следователя из Сочи

Life.ru15:44

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости12:41

В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи

Кубанские новости12:12

Сотрудников Центрального аппарата МВД направят в Сочи после суицида следователя

Московский Комсомолец17:51

СМИ: Следователь из Сочи могла покончить с собой из-за изнасилования коллегой

Юга.ру14:01
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Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
ТАСС 22:42
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 07:46
Футбол

Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
МК-Спорт 03:38
Технологии

Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Русская Планета 22:47
Футбол

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований.
Газета.Ru 18:14
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Гороскоп на 24 ноября: жизнь Раков может стать предметом обсуждения

Предновогоднее время отлично подходит для того, чтобы уделить внимание таким вот полузабытым мечтам.
Primpress.ru 23 ноября в 18:00
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru 20:38
Армия и оружие

Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Коммерсантъ 22:54
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия вчера в 03:45
Политика

Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:39
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Коммерсантъ 17:43
Авто

Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
Daily-Motor.Ru 23 ноября в 23:33
Общество

Польская студентка оскорбила украинку и лишилась места в вузе

Студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она опубликовала видео с оскорблениями в адрес попутчицы.
Телеканал 360° 23:15
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru 22:41
Музыка

Уральская группа выступила на шоу Урганта

URA.Ru 17:49
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Общество

В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора

Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
REGNUM 22:01
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие

Комиссия проверит все склады военного имущества ВСУ в Донбассе

Комиссия проверит наличие военного имущества на всех складах ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").
ИА Новороссия 05:56
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:47
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru 04:45
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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
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