Происшествия
РБКМВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Life.ru15:44
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Сотрудников Центрального аппарата МВД направят в Сочи после суицида следователя
Московский Комсомолец17:51
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Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Футбол
Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Футбол
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Общество
Гороскоп на 24 ноября: жизнь Раков может стать предметом обсуждения
Предновогоднее время отлично подходит для того, чтобы уделить внимание таким вот полузабытым мечтам.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии
Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае
На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
Общество
Польская студентка оскорбила украинку и лишилась места в вузе
Студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она опубликовала видео с оскорблениями в адрес попутчицы.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Музыка
Уральская группа выступила на шоу Урганта
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Общество
В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора
Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Армия и оружие
Комиссия проверит все склады военного имущества ВСУ в Донбассе
Комиссия проверит наличие военного имущества на всех складах ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.