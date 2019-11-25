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РБКМВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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СМИ: причиной суицида девушки-следователя могло стать изнасилование её опером
Московский Комсомолец10:21
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Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
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Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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