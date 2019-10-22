Происшествия

Полит.руПолит.руАвтомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода

Автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил человека в Нахабино Московской области, пишет РБК со ссылкой на источники в МВД и автобазе Управделами президента.
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МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».
РБК05:00

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Машина службы протокола Медведева сбила пешехода в Подмосковье. МВД начало проверку

Дождь05:21

Машина из кортежа премьера Медведева наехала на пешехода

URA.Ru05:54

Водитель авто службы протокола главы правительства сбил пешехода

РЕН ТВ05:49

ГИБДД Московской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии под Красногорском, в котором пострадал пешеход

Эхо Москвы05:45

Подмосковная ГИБДД проверяет автопарк службы протокола Дмитрия Медведева

Говорит Москва05:23

Водитель службы протокола премьера сбил пешехода

Известия06:42

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

РБК05:00
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Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

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Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище

На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
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Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru 08:22
Происшествия

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Газета.Ru 07:29
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Газета.Ru 10:09
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

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Sport24.ru 20 октября в 21:10
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Вечерняя Москва вчера в 15:23
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Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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News.ru 10:16
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В Россию скоро начнут поставлять автомобили из Азербайджана

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Власти Москвы утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
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Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
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«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
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Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

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В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
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Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

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Британка приревновала возлюбленного к этикетке на матрасе

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