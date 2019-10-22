Происшествия
РБКМВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Переходивший дорогу мужчина упал на капот затормозившей машины. «Со слов водителя, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП», — рассказал источник в полиции. Он добавил, что вызывать ГИБДД водитель не стал.
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с чего всё началось
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».РБК05:00
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