Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».

с чего всё началось

Переходивший дорогу мужчина упал на капот затормозившей машины. «Со слов водителя, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП», — рассказал источник в полиции. Он добавил, что вызывать ГИБДД водитель не стал.

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