Происшествия

РБКРБКМВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Переходивший дорогу мужчина упал на капот затормозившей машины. «Со слов водителя, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП», — рассказал источник в полиции. Он добавил, что вызывать ГИБДД водитель не стал.
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с чего всё началось

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».
РБК05:00

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МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

РБК05:00

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URA.Ru05:54

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РЕН ТВ05:49

Машина службы протокола Медведева сбила пешехода в Подмосковье. МВД начало проверку

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Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

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«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
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Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
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Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания

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В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку, сообщили СМИ

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В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
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Император Японии Нарухито официально вступил на престол

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Футбол

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Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
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Экономика

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Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

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Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море

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