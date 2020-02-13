Политика
RT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.Государственная Дума РФ10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи
Государственная Дума РФ10:19
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Происшествия
Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы
Мужчина упал на рельсы на станции "Марьина роща" московского метро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Наука
Названы странные природные явления, похожие на магию
Эксперты составили перечень природных явлений, похожих на магию.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Экономика
ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Шоу-бизнес
Борис Грачевский назвал размер своей пенсии
Хоккей
«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Футбол
«Рубин» подписал форварда сборной Таджикистана Самиева
Нападающий сборной Таджикистана Шахром Самиев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщил агент игрока Кова Тилавпур.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.