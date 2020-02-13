Политика

RT на русскомRT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.
Государственная Дума РФ10:19

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МВД проверяет «Медузу» и Радио Свободы на пропаганду наркотиков

Газета.Ru11:50

МВД проверит «Медузу», «Радио свобода», BBC на пропаганду наркотиков

Коммерсантъ11:45

«Медузу», Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

РИА Новости11:31

МВД проверяет материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков

Интерфакс11:41

МВД проверяет BBC, Медузу и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

РЕН ТВ11:35

МВД заявило о проверке «Медузы» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

Известия12:00

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

Государственная Дума РФ10:19
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском вчера в 02:28
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В Samsung Galaxy S20 обнаружили ограничение на съёмку

OAnews 12:17
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Общество

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Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Коммерсантъ 11:17
Происшествия

Помощник Хайруллина опроверг версию катастрофы из-за ошибки пилота

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Происшествия

Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы

Мужчина упал на рельсы на станции "Марьина роща" московского метро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Происшествия

В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 12:15
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Наука

Названы странные природные явления, похожие на магию

Эксперты составили перечень природных явлений, похожих на магию.
Дни24 09:44
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru вчера в 03:00
Экономика

ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Rambler News Service 06:21
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Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
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Борис Грачевский назвал размер своей пенсии

Life.ru вчера в 23:36
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«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ

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Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
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Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

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В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Футбол

«Рубин» подписал форварда сборной Таджикистана Самиева

Нападающий сборной Таджикистана Шахром Самиев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщил агент игрока Кова Тилавпур.
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
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Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru вчера в 06:22
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