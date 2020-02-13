Политика
RT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось
В Государственной Думе 13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Государственная Дума РФ10:19
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Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Кино
Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»
Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.
Происшествия
В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына
Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Общество
Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Общество
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Биатлон
Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов
Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Авто
Honda рассекретила характеристики гибридного Jazz
Суммарная мощность гибридной установки составит 109 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента.