Политика

RT на русскомRT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

В Государственной Думе 13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Государственная Дума РФ10:19

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МВД проверяет «Медузу» и Радио Свободы на пропаганду наркотиков

Газета.Ru11:50

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Московский Комсомолец11:45

МВД проверяет BBC, «Медузу» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

РЕН ТВ11:35

МВД заявило о проверке «Медузы» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

Известия12:00

МВД проверяет материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков

Интерфакс11:41

МВД проверит «Медузу», «Радио Свобода», BBC на пропаганду наркотиков

Коммерсантъ11:45

«Медузу», Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

РИА Новости11:31
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Экономика

Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Деловое.ТВ 11 февраля в 09:37
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости 07:13
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста 07:29
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Гаджеты

Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

RuNews24.ru 06:38
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Газета.Ru 14:11
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Кино

Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»

Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.
Телепрограмма 10:24
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru вчера в 06:22
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Биатлон

Сборная России финишировала на своем месте

У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.
Коммерсантъ 14:32
Происшествия

В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына

Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
РИА Новости 12:44
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Кино

Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Игромания.ру 06:16
Общество

Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
ТАСС вчера в 23:11
Наука

Грудное молоко оказалось полезно для развития мозга ребенка

МИР 24 08:03
Общество

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru 14:14
Биатлон

Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов

Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
МК-Спорт 10:14
Армия и оружие

Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:25
Авто

Honda рассекретила характеристики гибридного Jazz

Суммарная мощность гибридной установки составит 109 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента.
32CARS.ru 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
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