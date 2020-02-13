В Государственной Думе 13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

с чего всё началось

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Экономика Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

Общество Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян 13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.

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Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.

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Происшествия Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Экономика Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.

Биатлон Сборная России финишировала на своем месте У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Кино Disney уже работает над сиквелом «Аладдина» Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».