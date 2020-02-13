Политика

RT на русскомRT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.
Государственная Дума РФ10:19

Подробнее о событии

Депутаты занялись пропагандой наркотиков

Коммерсантъ14:57

«Медузу», Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

РИА Новости11:31

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Московский Комсомолец11:45

МВД проверяет материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков

Интерфакс11:41

МВД проверяет BBC, «Медузу» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

РЕН ТВ11:35

МВД проверяет «Медузу» и Радио Свободы на пропаганду наркотиков

Газета.Ru11:50

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

Государственная Дума РФ10:19
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Экономика

Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
РБК 11:06
Армия и оружие

Начальники Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Начальники Генштабов Вооруженных Сил России и Турции генерал армии Валерий Герасимов и генерал Яшар Гюлер обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Rambler News Service 12:00
Политика

Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
iReactor 07:23
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Игры

Quantic Dream официально стала издателем

Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.
Игромания.ру 14:06
Армия и оружие

Армия России получит новые танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году

Армия России получит новые усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году.
Актуальные Новости 08:29
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Экономика

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России

Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Вести.Ru 02:30
Кино

В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

РИА Новости вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 05:54
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
РИА Новости 13:35
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Говорит Москва 13:43
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака

Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.
ФАН 04:33
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания вчера в 09:19
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану

Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
РБК 15:38
Интернет

Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%

В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
REGNUM 06:25
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском вчера в 08:09
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости вчера в 02:00
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

РБК 11:25
Шоу-бизнес

Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

News.ru 11 февраля в 23:03
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова опубликовали фото ребенка из родильной палаты

Энрике Иглесиас подписал снимок словами: "Мой солнечный свет". Также он добавил дату рождения ребенка — 1 января 2020 года.
Вести.Ru 14:40
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Lenta.ru 05:55
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
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