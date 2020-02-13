Политика
RT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось
Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.Государственная Дума РФ10:19
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В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи
Государственная Дума РФ10:19
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Экономика
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
Армия и оружие
Начальники Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Начальники Генштабов Вооруженных Сил России и Турции генерал армии Валерий Герасимов и генерал Яшар Гюлер обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Игры
Quantic Dream официально стала издателем
Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.
Армия и оружие
Армия России получит новые танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году
Армия России получит новые усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв-3» в 2020 году.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака
Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану
Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Интернет
Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%
В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова опубликовали фото ребенка из родильной палаты
Энрике Иглесиас подписал снимок словами: "Мой солнечный свет". Также он добавил дату рождения ребенка — 1 января 2020 года.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.