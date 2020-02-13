Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

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