Политика
RT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось
Как отметил Василий Пискарев, в частности, Радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.Государственная Дума РФ10:19
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В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи
Государственная Дума РФ10:19
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Общество
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Наука
Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента РФ почти на 10 млн рублей
Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Сегодня китайская компания Xiaomi, наконец, официально представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, о которых все так много наслышаны.
Технологии
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Футбол
Умер советский арбитр Валерий Бутенко
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Политика
Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Футбол
Школа в Калтане не получала выплат за Головина
Детско-юношеская спортивная школа в городе Калтан Кемеровской области не получила солидарных выплат после перехода полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако", заявил детский тренер футболиста Виталий Ожигов.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании
"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.