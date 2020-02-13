В Государственной Думе 13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

с чего всё началось

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Культура Руководство французской киноакадемии подало в отставку В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.

Происшествия Под Псковом при ДТП погибли восемь человек Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.

Гаджеты Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех» Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.

Происшествия Следственный комитет прокомментировал уголовные дела мэра Георгиевска «В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении главы Георгиевского городского округа Максима Клетина», - сообщили в ведомстве.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Сегодняшнее заседание исполнительного комитета РФС было посвящено нескольким вопросам, главным из которых стала реформа самого Кубка.

Политика Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17 Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.

Здоровье Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.

Биатлон Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.