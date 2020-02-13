Политика

RT на русскомRT на русскомМВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
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с чего всё началось

В ГД выявили факты участия иностранных НКО в пропаганде наркотиков среди молодежи

В Государственной Думе 13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
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Депутаты занялись пропагандой наркотиков

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МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

RT на русском11:40

«Медузу», Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков

РИА Новости11:31

МВД проверяет «Медузу» и Радио Свободы на пропаганду наркотиков

Газета.Ru11:50

МВД проверяет материалы BBC, «Радио Свобода» и «Медузы» на пропаганду наркотиков

Интерфакс11:41

МВД проверяет BBC, «Медузу» и «Радио Свобода» на пропаганду наркотиков

РЕН ТВ11:35
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