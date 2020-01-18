Происшествия
RT на русскомМВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье
Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
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Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ «Мега Химки», в ходе которой охранник нокаутировал подростка
Агентство Москвавчера в 14:56
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