Происшествия

RT на русскомRT на русскомМВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
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МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Химках

News.ru03:24

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РИА Новости02:55

Полиция проверяет информацию об избиении подростка в подмосковном ТЦ

РЕН ТВвчера в 14:57
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Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

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