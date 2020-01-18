Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.

МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Экономика Матери-одиночки оказались самой закредитованной категорией россиян Как говорится в совместном исследовании Минфина и Всемирного банка, в своеобразный топ также вошли семьи, воспитывающие двоих детей, - передает телеканал "Дождь".

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Политика Мир балансирует на краю катастрофы Ожидание мощного удара по Ирану со стороны США, которые привели в повышенную боевую готовность американские силы на Ближнем Востоке, и неожиданно довольно миролюбивое заявление президента Трампа, что он не будет продолжать атаки на Тегеран, а ограничится только «адскими санкциями» против него и покупателей иранской нефти.