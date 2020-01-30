Общество

РИА НовостиРИА НовостиМВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей. За истекший год в стране зарегистрировано около 20 тысяч таких преступлений.
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с чего всё началось

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
РИА Новостивчера в 22:12

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Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей

Lenta.ru01:00

В МВД рассказали о трех самых распространенных способах угона автомобиля

URA.Ruвчера в 22:36

В МВД рассказали о том, кто и как рискует стать жертвой автоугона

Росбалтвчера в 23:59

Полиция назвала самые популярные способы угона авто

ФедералПрессвчера в 23:32

В полиции назвали самые популярные способы угона машин

Российская газета00:27

Самые распространённые способы угона автомобилей назвали в МВД

News.ruвчера в 22:34

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

РИА Новостивчера в 22:12
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Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Красная весна вчера в 14:32
Происшествия

Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине

Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Известия 28 января в 19:00
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты вчера в 01:41
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru вчера в 12:59
Политика

Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
РИА Новости вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест

Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
WomanHit.ru вчера в 10:59
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 10:06
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Футбол

Жена Кокорина рассказала о будущем футболиста

Футболист Александр Кокорин заявил, что он пропустит второй сбор основной команды «Зенит».
ФАН 28 января в 08:36
Космос

Два спутника могут столкнуться над США в январе

Красная весна 28 января в 12:10
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Общество

В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону

Сибкрай.ru вчера в 13:00
Гаджеты

MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Ридус вчера в 10:27
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Шоу-бизнес

Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу

Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
7Дней.ру 28 января в 06:00
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Трамп предложил сделку по Палестине и Израилю

Как сообщает РБК, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что его народ не примет предложенную Трампом сделку: Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 04:21
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