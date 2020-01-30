В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.

с чего всё началось

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей. За истекший год в стране зарегистрировано около 20 тысяч таких преступлений.

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