Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе. В частности, причиной может стать отказ от тестирования.
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с чего всё началось

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАССвчера в 00:07

Подробнее о событии

МВД России разъяснило, за что будут штрафовать граждан при COVID-19

REGNUMвчера в 14:28

МВД РФ рассказало, чем грозит петербуржцам отказ от теста на COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 08:32

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

ТАССвчера в 00:07

В МВД напомнили о штрафах за отказ тестироваться на COVID-19

Lenta.ruвчера в 01:24

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

Известиявчера в 01:07

МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

РБКвчера в 00:46

В МВД назвали сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

RT на русскомвчера в 02:38
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
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Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro

На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль вчера в 09:51
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,2K
Наука

Исследование иммунного ответа на коронавирус принесло хорошие новости разработчикам вакцины

Результаты исследования показывают, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 несколькими различными способами.
Naked Science 15 мая в 14:33
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Авто

Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером

Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru вчера в 07:28
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Здоровье

За сутки коронавирус выявлен ещё у 52 жителей Пермского края

Напомним, 15 мая было выявлено 50 случаев. Таким образом, всего в Прикамье выявлено 973 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый компаньон вчера в 03:50
29
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
20
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
785
Политика

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости вчера в 04:40
5
Происшествия

Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
7
Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
212
Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
3
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Шоу-бизнес

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 15 мая в 08:44
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,4K
Экономика

Саудиты скупили доли Boeing и Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,8K
Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
1,1K
Происшествия

В центре Барнаула машина скорой несколько раз перевернулась после ДТП

«Машина скорой помощи перевернулась несколь раз, просто в хлам», – сказано в сообщении. Официальных данных на момент публикации нет.
Катунь 24 вчера в 22:00
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
58
Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
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