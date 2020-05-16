Коронавирус
КоммерсантъМВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе. В частности, причиной может стать отказ от тестирования.
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с чего всё началось
В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.ТАССвчера в 00:07
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МВД РФ рассказало, чем грозит петербуржцам отказ от теста на COVID-19
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