Коронавирус
КоммерсантъМВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе. В частности, причиной может стать отказ от тестирования.
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с чего всё началось
В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.ТАСС00:07
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Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Происшествия
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Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
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Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
RT на русском 11:21
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Политика
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ вчера в 10:09
Политика
Власти Турции разрешили россиянам въезд для прохождения лечения
Турция разрешила россиянам въезд для лечения с 20 мая. Помимо россиян разрешение действительно для граждан еще 31 страны.
BFM.ru 09:16
Шоу-бизнес
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Здоровье
Пациентам с тяжелой формой COVID-19 может понадобиться реабилитация
Отмечается, что тем, кто долгое время провел в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, также понадобится длительная и серьезная реабилитация.
Слово и Дело 10:18
Общество
СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске
Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
Общество
В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ru 11:15
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Футбол
Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии
«Шахтер» набрал 15 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Славии» 11 очков и 9-я позиция.
Sport24.ru 11:48
Общество
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Соседов жестко раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»
Знаменитый российский музыкальный критик Сергей Соседов негативно оценил видео с Надеждой Бабкиной, где певица исполнила «День Победы» в необычном стиле, что также вызвало недовольства у поклонников.
RuNews24.ru 07:51
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Наука
Физики создали когерентный лидар нового поколения
Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 вчера в 08:30
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 14 мая в 04:58
Политика
Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины
Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости 09:50