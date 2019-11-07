В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что в группе было 16 человек и роли между ними были четко распределены.

Происшествия В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Общество Средний класс оказался самым закредитованным в России В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.

Энергетика Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Армия и оружие Израиль признал помощь сирийским курдам Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Наука Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Политика В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политика Украина закрыла КПП на границе с Крымом Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.

Политика Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.

Интернет В WhatsApp обновили настройки приватности В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Общество Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами учителей Средняя зарплата учителя в России составляет 40 тысяч рублей в месяц, при этом самую большую зарплату получают педагоги в школах Чукотки – более 99 тысяч рублей.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Гаджеты GeForce RTX 2080 Ti Super всё-таки выйдет, потому что следующее поколение видеокарт Nvidia задержится Слухи про видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Super периодически появляются в Сети, несмотря на то, что фактически Nvidia нет особого смысла выпускать такой адаптер.

Политика Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.

Футбол Сон посвятил травмированному Гомешу свой гол в Лиге чемпионов Английский клуб победил со счетом 4:0, а два гола из четырех забил хавбек Сон Хын Мин. После одного из мячей южнокореец соединил руки в молитвенном жесте.

Общество Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").