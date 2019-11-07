Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что в группе было 16 человек и роли между ними были четко распределены.
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Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в регионах

РБКвчера в 22:16

В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

RT на русскомвчера в 22:32

Банда мошенников оставила тысячу россиян без денег, пообещав кредиты

РЕН ТВвчера в 22:18

В четырех регионах задержаны 16 подозреваемых в хищении денег у тысячи человек

Коммерсантъвчера в 23:28

МВД задержало кредитных мошенников, от которых пострадали более 1 тыс. человек

ТАССвчера в 22:02

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

РИА Новостивчера в 22:02

Свыше тысячи человек пострадали от рук «кредитных» мошенников

Московский Комсомолецвчера в 22:18
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:20, Ашберн

16 человек арестованы за мошенничество с кредитами

Вести.UZ02:24
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество

Росстат назвал регионы с самыми низкими и высокими зарплатами врачей

Самый низкий размер средней зарплаты врачей зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии - Алании и Кабардино-Балкарии – в среднем от 43 тысяч рублей до 45 тысяч.
ТК Звезда 05:06
Финансы

Доллар и евро подешевели на рубль

Евро подешевел на 116 копеек, до 70,36.
ИА БанкИнформСервис 05 ноября в 05:13
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 05 ноября в 18:46
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз

Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру 03:00
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино

Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера

Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Технологии

«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Происшествия

Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга

Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
Армия и оружие

Нихон кэйдзай (Япония): военный союз между Россией и Китаем?! Стороны углубляют сотрудничество в области стратегических ядерных вооружений (Nihon Keizai)

Поступила шокирующая новость: Россия и Китай обсуждают реальное заключение военного союза.
ИноСМИ вчера в 05:31
Общество

Илон Маск назвал дату и место презентации электрического пикапа Tesla

Накануне в своем twitter-аккаунте глава Tesla Илон Маск наконец-то назвал дату презентации электрического пикапа: «зеленую» новинку, так активно обсуждаемую в профильных СМИ и соцсетях, покажут 21 ноября в Лос-Анджелесе.
CarsWeek.ru 01:28
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Политика

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Игры

Сооснователь Playdead назвал 4K-разрешение «бесполезным»

Игромания.ру 03:29
Происшествия

Два российских туриста утонули на одном и том же пляже в Таиланде

На следующий день в южной части пляжа Карон утонул 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Его тоже вытащили на берег другие туристы.
Радио Комсомольская правда 02:44
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика

Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России

Как отметил парламентарий, ЕС, в который входит Словакия, «принял санкции», из-за чего двусторонние отношения страдают, «если говорить о товарообороте».
RT на русском 05:11
Политика

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик

Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Medical Note 03:00
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Экономика

С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду

Оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей с 2020 года смогут жители всех регионов страны.
Российская газета 04:02
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Российская газета 04:15
Гаджеты

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
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