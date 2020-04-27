Общество

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МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.
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с чего всё началось
В новой версии документа говорится
, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.
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