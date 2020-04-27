Общество
ВедомостиМВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.
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с чего всё началось
В новой версии документа говорится, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.Lenta.ru11:48
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Футбол
Вячеслав Караваев рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что считает лучшим футболистом в истории аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Чемпионат вчера в 15:23
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Политика
Белоруссия вышла в лидеры по COVID-19 среди соседей России
Опубликованы данные распространения коронавируса в соседних с Россией странах.
BFM.ru 14:17
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 15:02
Армия и оружие
В России отреагировали на заявление поляков о «бесполезном Су-24»
В «Defense 24» уверили, что американцы не обращают внимание на полеты Су-24 над их кораблями, а сам бомбардировщик «бесполезен» и не сможет нанести никакого вреда.
ГЛАС.RU 11:00
Общество
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес
Начались слушания по иску Меган Маркл против британской прессы
Bimru.ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Политика
Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию
Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 12:34
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия
В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек
Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу. Пассажиров в маршрутке не было.
Российская газета 07:50
Киберспорт
Fnatic сместила Natus Vincere с первой строчки в рейтинге HLTV.org
Natus Vincere уступили Fnatic первую строчку в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV.org.
CyberSport.ru 13:35
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Здоровье
В Великобритании выявили детский синдром коронавируса
Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока.
ToDay News Ufa 11:12
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ 02:38
Авто
Представлен удлинённый Cadillac Escalade
Фирма Cadillac провела онлайн-презентацию люксового внедорожника Escalade нового поколения в удлинённой модификации ESV.
UsedCars.ru 12:10
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит процессор Snapdragon 710
Компания Xiaomi, если верить сетевым источникам, в текущем году анонсирует смартфон Mi Max 4. Информация об этом аппарате появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.
3DNews 09:49
Общество
Валуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу»
Депутат Госдумы Николай Валуев ответил игроку самарских "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который раскритиковал российские власти, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:30
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38