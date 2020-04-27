с чего всё началось

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.

Футбол Вячеслав Караваев рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что считает лучшим футболистом в истории аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,4K

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 849

Политика Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 85

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 123

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 2

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 329

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 49

Здоровье Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. 16

Политика Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киберспорт Fnatic сместила Natus Vincere с первой строчки в рейтинге HLTV.org Natus Vincere уступили Fnatic первую строчку в рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии HLTV.org.

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 327

Здоровье В Великобритании выявили детский синдром коронавируса Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока. 13

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 345

Общество В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях. 916

Авто Представлен удлинённый Cadillac Escalade Фирма Cadillac провела онлайн-презентацию люксового внедорожника Escalade нового поколения в удлинённой модификации ESV. 3

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит процессор Snapdragon 710 Компания Xiaomi, если верить сетевым источникам, в текущем году анонсирует смартфон Mi Max 4. Информация об этом аппарате появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.