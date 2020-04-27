Общество
ВедомостиМВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.
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с чего всё началось
В новой версии документа говорится, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.Lenta.ru11:48
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Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Общество
Заммэра Москвы сообщила о серьезном росте госпитализаций с пневмонией
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что в столице число госпитализаций с пневмонией за прошедшую неделю возросло на 70%.
Газета.Ru 15:53
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Энергетика
Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию
Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию Минэнерго предлагает наделить «Газпром» правом подключения потребителей к сетям на участке «последней мили», сняв эту обязанность с регионов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Футбол
Роналдиньо дал первое интервью после ареста
ГЛАС.RU 08:42
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Политика
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy J2 Core 2020 получил 1 ГБ ОЗУ
Megaobzor.com 09:41
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Общество
Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Газета.Ru 15:38
Футбол
«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову
Самарские "Крылья Советов" отредактировали заявление в связи с высказываниями вратаря клуба Евгения Фролова.
Газета.Ru 15:57
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Политика
Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ.
БИЗНЕС Online 11:17
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Политика
Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся
Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:23
Экономика
У 40% россиян из-за пандемии сократились доходы
В марте число безработных в стране составило почти 3,5 млн, а доходы россиян за I квартал 2020 года снизились на 0,2%, сообщил Росстат.
Газета.Ru 15:46
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52