с чего всё началось

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.

Общество Заммэра Москвы сообщила о серьезном росте госпитализаций с пневмонией Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что в столице число госпитализаций с пневмонией за прошедшую неделю возросло на 70%. 637

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 943

Энергетика Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию Минэнерго предлагает наделить «Газпром» правом подключения потребителей к сетям на участке «последней мили», сняв эту обязанность с регионов. 1

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 791

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 16

Политика Владимир Путин выступит с обращением 9 мая Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне. 185

Технологии Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США. 97

Политика В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.

Общество Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 7

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 272

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,4K

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 1K

Политика Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ. 26

Общество В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ. 1,2K

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 91

Экономика У 40% россиян из-за пандемии сократились доходы В марте число безработных в стране составило почти 3,5 млн, а доходы россиян за I квартал 2020 года снизились на 0,2%, сообщил Росстат.