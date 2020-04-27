с чего всё началось

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.

Общество В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 298

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 325

Футбол Зиеш: переход в «Челси» кажется мне правильным. Лэмпард произвёл хорошее впечатление Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, рассказал о своих впечатлениях от перехода и поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 467

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 24

Религия Завтра, 28 апреля, норильчане встретят Радоницу В качестве одной из мер обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии администрация Норильска приняла решение: 28 апреля в Радоницу изменить схему движения автобусов маршрута № 15.

Общество Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса. 351

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. 49

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 212

Общество «Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом» Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».