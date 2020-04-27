Общество
ВедомостиМВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.
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с чего всё началось
В новой версии документа говорится, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.Lenta.ru11:48
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Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Общество
В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу
Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:59
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Футбол
Зиеш: переход в «Челси» кажется мне правильным. Лэмпард произвёл хорошее впечатление
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, рассказал о своих впечатлениях от перехода и поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.
Чемпионат 18:22
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Хоккей
Войнов может перейти в «Спартак» на зарплату в 100 млн рублей за сезон
Войнов претендует на зарплату в 100 миллионов рублей за сезон.
Metaratings 14:54
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
50% петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
По оценкам специалистов Роспотребнадзора, почти 50% жителей северной столицы являются бессимптомными носителями вируса.
Санкт-Петербургские ведомости 07:40
Религия
Завтра, 28 апреля, норильчане встретят Радоницу
В качестве одной из мер обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии администрация Норильска приняла решение: 28 апреля в Радоницу изменить схему движения автобусов маршрута № 15.
Северный город 05:54
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
CyberSport.ru 16:30
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Общество
«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»
Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку
В киностудии "Союзмультфильм" удивились предложению японской компании обсудить условия контракта на использование прав на Чебурашку.
Газета.Ru 13:04
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11