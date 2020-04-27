с чего всё началось

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.

Энергетика В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2» Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost. 8

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 1,1K

Политика Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны.

Авто Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира. 1

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 7

Футбол Уткин заступился за вратаря Фролова Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.

Общество В Госдуме выступили против переноса майских праздников Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса. 1,2K

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 51

Кино Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон.

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 216

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. 53

Культура 9 мая пройдет Всероссийская акция «Окна Победы» 9 мая во всех регионах России состоится акция «Окна Победы», в рамках которой всем желающим предлагается исполнить песню «День Победы» из своих окон и балконов.

Общество В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом. 27

Общество В Новосибирске вводят принудительный масочный режим В Новосибирской области вводится обязательное ношение медицинских масок в аэропортах, на вокзалах, станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования (включая городские и пригородные рейсы). 12