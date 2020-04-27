Общество
ВедомостиМВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей.
Читать в источнике
Оценить343
с чего всё началось
В новой версии документа говорится, что сотрудник полиции не должен публиковать в интернете информацию, которая бы содержала высказывания, суждения и оценки государственных органов, должностных лиц, политических партий, каких-либо организаций и групп, а также самих граждан.Lenta.ruвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
Политика
Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны.
Ведомости 00:27
Авто
Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом
Новый компактный кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом во многих странах мира.
Новые автомобили вчера в 12:36
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия вчера в 00:43
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье 26 апреля в 19:58
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Акцию «Бессмертный полк» в России 9 мая проведут онлайн
Бел.Ру вчера в 07:14
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара 26 апреля в 05:34
Кино
Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko
Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон.
Газета.Ru 00:00
Здоровье
В Якутии за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки прирост составил шесть новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Завтра спецбортом в Сургут доставят почти 200 россиян из-за рубежа
Российская газета вчера в 06:38
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась граната
Свободная Пресса вчера в 12:36
Общество
Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Генеральный директор холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:56
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Технологии
Стало известно, как следят за россиянами через камеру телефона
С каждым днем инцидентов с утечкой важной информации через телефон становится больше.
Невские Новости вчера в 21:55
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:13
Культура
9 мая пройдет Всероссийская акция «Окна Победы»
9 мая во всех регионах России состоится акция «Окна Победы», в рамках которой всем желающим предлагается исполнить песню «День Победы» из своих окон и балконов.
Культуромания 25 апреля в 07:41
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
В Новосибирске вводят принудительный масочный режим
В Новосибирской области вводится обязательное ношение медицинских масок в аэропортах, на вокзалах, станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования (включая городские и пригородные рейсы).
Байкал24 вчера в 12:57
Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Авто
Эксперты рассказали, как экономят топливо профессиональные перевозчики
Тарантас Ньюс вчера в 03:10