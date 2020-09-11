МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.В источнике
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