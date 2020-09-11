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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.В источнике
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РИА Новости

Автоэксперт оценил изменения правил сдачи экзамена на права

РИА Новости13:23
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русском12:34
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиа10:00
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАСС10:54
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известия10:36
ТК Звезда

В МВД России разработали новые правила для сдачи экзамена на водительские права

ТК Звезда10:26
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфакс10:57

«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора
Ведомости10:40

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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СК может возбудить уголовное дело в отношении судьи из Волгограда

23 сентября Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Юлии Добрыниной.
Волгоградская правда10:21
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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РФС присудил брянскому «Динамо» еще одно техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил брянскому "Динамо" техническое поражение в отмененном матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против нижнекамского "Нефтехимика".
ТАСС Спорт12:54
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