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BFM.ru
BFM.ru

МВД изменит правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021 года

Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Проект приказа МВД опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.В источнике
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РБК

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

РБК11:50
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известия10:36
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфакс10:57
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАСС10:54
RT на русском

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русском12:34
РИА Новости

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новости10:30
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиа10:00

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
РИА Новости13:06
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.
Lenta.ru12:39
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