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Известия
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Российское Министерство внутренних дел разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права. Проект документа опубликован 11 сентября на портале проектов нормативно-правовых актов.В источнике
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RT на русском

В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

RT на русском10:57
Интерфакс

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Интерфакс10:57
МВД медиа

МВД России подготовлена новая редакция административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МВД медиа10:00
Известия

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Известия10:36
РИА Новости

В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права

РИА Новости10:30
Lenta.ru

В России разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

Lenta.ru10:22
ТАСС

В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

ТАСС10:54

AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре
Megaobzor.comвчера в 14:09
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Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.
РИА Новости11:06
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Разработчики Baldur’s Gate 3 рассказали о мультиплеере и вовлечении зрителей в игровой процесс

Larian Studios в рамках нового обращения к фанатам поделилась подробностями о работе диалоговой системы в мультиплеере Baldur’s Gate 3, а также рассказала о функции вовлечения аудитории в прямые трансляции по игре.
3DNews03:46

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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