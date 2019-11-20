Общество

РБКРБКМВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

МВД России подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять автомобилем. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Российская газета06:00

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Минздрав начнет отбирать водительские права, чиновники перестанут общаться с народом, россиян будут штрафовать за вечеринки. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Российская газета06:00

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Znak.com09:42

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

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МВД разработало порядок лишения водительских прав без судебного решения

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Национальная служба новостей03:42

Минздраву позволят аннулировать водительские права

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Политика

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Общество

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Общество

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Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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