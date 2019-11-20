с чего всё началось

МВД России подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять автомобилем. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

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