Общество

РБКРБКМВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

МВД России подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять автомобилем. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Российская газета06:00

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Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом

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URA.Ruвчера в 22:17
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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РИА Новости 09:15
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