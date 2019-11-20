Общество
РБКМВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
МВД России подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять автомобилем. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Российская газета06:00
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
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Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
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Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
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