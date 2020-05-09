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RT на русскомRT на русскомМВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве

Столичные полицейские не привлекают к административной ответственности тех, кто проживает не по адресу своей регистрации при условии соблюдения введённого в Москве режима самоизоляции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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Проживание не по адресу регистрации не является нарушением самоизоляции

Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
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