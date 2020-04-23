В указе подчеркивалось, что обязательным условием для работы является соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России.

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

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