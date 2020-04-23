Коронавирус

Фонтанка.РуФонтанка.РуМВД решило не депортировать иностранцев, пока пандемия не закончится

Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в миграционную политику. Министерство внутренних дел не будет принимать решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения на территории России иностранных граждан. Мера будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Россия приостановила депортацию иностранцев до 15 июня

РИА Новости04:53

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

РБК05:15

МВД в условиях пандемии коронавируса не будет депортировать иностранцев

ТАСС05:07

МВД не будет выдворять мигрантов из России во время вспышки коронавируса

Коммерсантъ07:28

МВД прекратит депортацию иностранцев из России в связи с коронавирусом

Lenta.ru04:50

МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

Известия04:24

МВД РФ разъяснило порядок приема иностранцев на работу в период коронавируса

Интерфаксвчера в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
291
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,7K
Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
18
Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
8
Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
131
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в разговоре с "Газетой.Ru" опроверг информацию о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:34
22
Происшествия

На 58 человек увеличилось число заболевших коронавирусом на Кубани

По данным на 23 апреля в Краснодарском крае официально подтвержденный COVID-19 имеют 539 человек, из них 42 ребенка.
Кубань-Информ 05:30
561
Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
14
Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
318
Происшествия

Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве

Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
422
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Футбол

«Больше не блондин». Луис Адриано сменил имидж

Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» опубликовала совместное фото с мужем.
Чемпионат вчера в 13:55
Здоровье

Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
384
Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала условие для эмиграции из России

Bimru.ru 05:18
28
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
100
Игры

В переиздание Crysis войдет только первая игра без дополнений

Чемпионат 05:37
1
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5K
Общество

В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
105
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,3K
Футбол

«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»

"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Технологии

ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника

ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
N+1 вчера в 12:42
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
87
Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
565
Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
9
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
84
Общество

В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
7
Наука

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
26
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
2
Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
108
Как работают Яндекс.Новости?
Главное