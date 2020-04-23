Коронавирус
Фонтанка.РуМВД решило не депортировать иностранцев, пока пандемия не закончится
Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в миграционную политику. Министерство внутренних дел не будет принимать решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения на территории России иностранных граждан. Мера будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.
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Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в разговоре с "Газетой.Ru" опроверг информацию о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
На 58 человек увеличилось число заболевших коронавирусом на Кубани
По данным на 23 апреля в Краснодарском крае официально подтвержденный COVID-19 имеют 539 человек, из них 42 ребенка.
Кубань-Информ 05:30
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар.
Российская газета 09:13
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве
Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Футбол
«Больше не блондин». Луис Адриано сменил имидж
Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», в своём «инстаграме» опубликовала совместное фото с мужем.
Чемпионат вчера в 13:55
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Футбол
«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»
"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Технологии
ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника
ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.
N+1 вчера в 12:42
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Политика
Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48