Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в миграционную политику. Министерство внутренних дел не будет принимать решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения на территории России иностранных граждан. Мера будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

МВД решило не депортировать иностранцев, пока пандемия не закончится

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