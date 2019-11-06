По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

с чего всё началось

Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее.

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