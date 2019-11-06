Общество
РБКМВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее.
— Александр Хинштейн, российский журналистУралинформбюро 01:33
с чего всё началось
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.РБКвчера в 16:00
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Пострадали семь человек, все они ехали в автомобиле "Почте России". По предварительной информации, трое находятся в тяжелом состоянии.
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СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске
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Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
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