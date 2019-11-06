Общество
РБКМВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
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с чего всё началось
«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», — указал депутат. Власти думают о том, как ограничить использование мобильных телефонов в местах лишения свободы, уже несколько лет.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Lenta.ru вчера в 23:32
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ 04 ноября в 14:20
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости вчера в 02:41
Футбол
«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 15:18
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Экономика
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Общество
Синоптики предупредили о температурных рекордах в центральной России
Серия температурных рекордов ожидается в Центральном федеральном округе и Черноземье.
Известия вчера в 22:45
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service вчера в 13:00
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Футбол
Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.
Soccer.ru вчера в 21:17
Общество
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
RT на русском вчера в 12:08
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
VSE42.RU вчера в 23:46
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН вчера в 22:28
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ 04 ноября в 19:49