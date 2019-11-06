«С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», — указал депутат. Власти думают о том, как ограничить использование мобильных телефонов в местах лишения свободы, уже несколько лет.

с чего всё началось

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