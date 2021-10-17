Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях

Четких критериев оценки, за что может быть вручена Нобелевская премия мира, нет, а, в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов, доверие к этой награде могла бы вернуть процедура отзыва премии, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.