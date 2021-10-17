Будьте в Плюсе

МВД: с 17 октября родители смогут запрещать выезд детей в конкретные страны

В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России.
РИА Новости
Подать заявление о несогласии на выезд ребенка можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, а также в дипломатических или консульских учреждениях РФ.
Право.ру
Если же заявитель - иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.
ТАСС
Срок рассмотрения заявлений родителей сократят с пяти до двух рабочих дней.
Петербургский дневник

Подробнее о событии

МВД объяснило новый порядок выезда детей за границу
РБК03:41
В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за рубеж
Общественная служба новостей02:42
МВД России: с 17 октября родители смогут ввести запрет на выезд детей в конкретные страны
Lenta.ru02:41
МВД: с 17 октября родители смогут запрещать выезд детей в конкретные страны
РИА Новости04:19
В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей
Интерфакс22:50
В России начал действовать новый порядок выезда детей за рубеж
Известия19:30
Новый порядок выезда детей за границу начал действовать в России
ТАСС17:11

Интересное

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях

Четких критериев оценки, за что может быть вручена Нобелевская премия мира, нет, а, в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов, доверие к этой награде могла бы вернуть процедура отзыва премии, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
РИА Новости03:38

США разрешили въезд привитым только одобренными в стране или в ВОЗ вакцинами

Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" пока не входит.
РИА Новости15 октября в 16:33

«Запасы мизерные»: На Украине заявили о нехватке артиллерийских снарядов

Бутусов, которого на Украине считают "человеком Турчинова", заявил, что несмотря на заявления украинского военного командования, нехватка артиллерийских снарядов настолько серьезна, что их хватит только на несколько часов серьезного боя.
Военное обозрение04:21

Приговоренного в США к пожизненному сроку миллионера Дарста подключили к ИВЛ

Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство в 2000 году близкой знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС20:14