Четких критериев оценки, за что может быть вручена Нобелевская премия мира, нет, а, в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов, доверие к этой награде могла бы вернуть процедура отзыва премии, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" пока не входит.
Бутусов, которого на Украине считают "человеком Турчинова", заявил, что несмотря на заявления украинского военного командования, нехватка артиллерийских снарядов настолько серьезна, что их хватит только на несколько часов серьезного боя.
Американский мультимиллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство в 2000 году близкой знакомой Сюзан Берман, заразился коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).