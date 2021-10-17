Согласно вступившему в силу новому порядку выезда детей за рубеж, теперь заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок.
Позже Зеленский заявил, что главы государств уже договариваются о саммите, а в начале сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтверждал, что лидер Украины готов встретиться с Путиным в любое время.
Нобелевская премия мира дискредитирована сомнительными решениями, но вернуть доверие помогла бы процедура отзыва награды в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Господин Остин отметит в Грузии и Украине, что дорога в НАТО открыта, и призовет страны провести изменения, требуемые для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе»,— передаются слова представителя министерства.