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МВД: с 17 октября родители смогут запрещать выезд детей в конкретные страны

В частности, теперь оба родителя или законных представителя могут заявлять о несогласии на выезд ребенка из России.
РИА Новости
Согласно вступившему в силу новому порядку выезда детей за рубеж, теперь заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд ребенка из России, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок.
ТАСС
Если же заявитель - иностранец, то ребенок не сможет выехать ни с ним самим, ни с другим родителем.
ТАСС
Там же можно отозвать свое заявление о запрете на выезд ребенка.
Медиазона
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