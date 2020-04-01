Коронавирус
РБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Общество
Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
Футбол
Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Происшествия
В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»
Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Общество
Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Фигурное катание
Медведева станцевала под песню «Фаина» в костюме единорога
Спортсменка выложила два челленджа в костюме единорога, продемонстрировав, что она умеет вставать с пола без рук, а также показала зажигательный танец под песню «Фаина».
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Космос
Огромные скопления НЛО вблизи Земли зафиксировали камеры МКС
Скопления групп НЛО и многочисленные космические аномалии недалеко от Земли все чаще в прямом эфире фиксируют камеры МКС.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Энергетика
Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища
Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Космос
Индия приостановила запуски ракет из-за коронавируса
Общество
«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 3 апреля рейс из Нью-Йорка в Москву, говорится в сообщении авиакомпании.
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Биатлон
Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Туве зафиксирован подземный толчок
Общество
Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя
Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Авто
Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции
Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.