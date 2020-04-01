Коронавирус

РБКРБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Медиазона17:04

МВД: за нарушение режима самоизоляции составлено свыше тысячи протоколов

ФедералПресс16:53

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

РБК15:55

Полиция составила более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Ведомости16:11

Российские полицейские составили 1250 протоколов против граждан, которые нарушили режим изоляции

Эхо Москвы16:01

МВД оформило больше тысячи протоколов о нарушении карантина

Дождь17:31

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России

Интерфакс15:35
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Общество

Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
Piter.tv 13:20
Футбол

Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами.
Чемпионат 20:00
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Происшествия

В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»

Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Коммерсантъ 08:31
Общество

Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 21:39
Фигурное катание

Медведева станцевала под песню «Фаина» в костюме единорога

Спортсменка выложила два челленджа в костюме единорога, продемонстрировав, что она умеет вставать с пола без рук, а также показала зажигательный танец под песню «Фаина».
Нева Спорт 30 марта в 02:48
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Москва 24 09:00
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Космос

Огромные скопления НЛО вблизи Земли зафиксировали камеры МКС

Скопления групп НЛО и многочисленные космические аномалии недалеко от Земли все чаще в прямом эфире фиксируют камеры МКС.
Территория новостей 12:53
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

MedikForum.ru вчера в 20:21
Энергетика

Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища

Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
ГЛАС.RU 05:48
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Космос

Индия приостановила запуски ракет из-за коронавируса

V-kosmose.com вчера в 02:36
Общество

«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 3 апреля рейс из Нью-Йорка в Москву, говорится в сообщении авиакомпании.
ТАСС 10:45
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Биатлон

Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
RT на русском вчера в 12:06
Общество

В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 22:27
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Происшествия

В Туве зафиксирован подземный толчок

Российская газета вчера в 07:40
Общество

Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя

Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:26
Армия и оружие

В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

Разработчики отрабатывают обновленные системы самолета. В "Туполеве" заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ.
Piter.tv вчера в 07:35
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 21:30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
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