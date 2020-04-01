На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

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