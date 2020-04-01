Коронавирус

РБКРБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

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Полиция составила более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции

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Российские полицейские составили 1250 протоколов против граждан, которые нарушили режим изоляции

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МВД оформило больше тысячи протоколов о нарушении карантина

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Правда ПФО30 марта в 05:05
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Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
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Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
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О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
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Lenta.ru 18:16
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Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

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Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.
Политика Сегодня 13:26
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы 18:05
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
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Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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В США приземлился самолет с медоборудованием из России

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Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
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Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу

Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.
Газета.Ru 17:19
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Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
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Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
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Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
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Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
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Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
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