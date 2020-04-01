Коронавирус
РБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Здоровье
Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей
О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Общество
Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу
Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.
Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Кино
Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса
Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный вернулся к семье
Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Авто
Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности
Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Общество
Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр
Исключение допускается только при поездках в такси.