Коронавирус

РБКРБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Медиазонавчера в 17:04

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

РБКвчера в 15:55

МВД оформило больше тысячи протоколов о нарушении карантина

Дождьвчера в 17:31

Полиция составила более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции

Ведомостивчера в 16:11

Российские полицейские составили 1250 протоколов против граждан, которые нарушили режим изоляции

Эхо Москвывчера в 16:01

МВД: за нарушение режима самоизоляции составлено свыше тысячи протоколов

ФедералПрессвчера в 16:53

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России

Интерфаксвчера в 15:35
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Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru вчера в 04:02
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 15:24
Политика

Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой вчера в 06:23
Происшествия

Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM вчера в 07:29
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Футбол

Ткаченко: пусть Дзюба несет всякую чушь, у него амнистия за ЧМ-2018

Известный футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал обвинения в лицемерии со стороны нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Газета.Ru вчера в 20:47
Авто

Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
Тарантас Ньюс вчера в 08:06
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Газета.Ru вчера в 02:46
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Наука

Определены условия, мешающие коронавирусу распространяться в помещениях

Вирус быстро распространяется среди людей во многом благодаря сухому холодному воздуху — говорят сотрудники Йельского университета (США), изучившие выживаемость коронавируса в разных условиях.
Planet Today 31 марта в 06:42
Технологии

В Китае предложили новый протокол для Интернета

Китайские разработчики направили Международному союзу электросвязи (ITU) предложение внедрить новый протокол обмена данными, который может заменить ныне применяемый протокол TCP/IP, сообщает издание The Financial Times.
Хакасия-Информ вчера в 01:27
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх

Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.
Турпром вчера в 01:36
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Экономика

Джим Роджерс предсказал худший спад на рынках в его жизни

Глава Rogers Holdings заявлял о неизбежности спада на рынках еще в 2018 году.
Forbes вчера в 04:10
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