с чего всё началось

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

Общество В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.

Наука Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.

Общество Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.

Экономика В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время В силу нестабильности макроэкономической ситуации ОАО РЖД ожидает существенного снижения производственных показателей и предлагает сократить рабочее время сотрудников, в том числе и высокопоставленных, чтобы не сокращать персонал.

Происшествия Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.

Политика Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.