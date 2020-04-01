Коронавирус
РБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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Авто
Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Общество
В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня
Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.
Наука
Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными
Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Общество
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу
Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Авто
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Политика
США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Игры
Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две
Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В силу нестабильности макроэкономической ситуации ОАО РЖД ожидает существенного снижения производственных показателей и предлагает сократить рабочее время сотрудников, в том числе и высокопоставленных, чтобы не сокращать персонал.
Происшествия
Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил
Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Футбол
РФС приостановил все футбольные турниры в России до 31 мая
В РФС решили продлить запрет на проведение футбольных турниров до 31 мая.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Фигурное катание
Медведева улетела из Канады в Японию
Здоровье
Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
2500 туристов подают групповой иск на горнолыжный курорт Австрии
Около 2500 человек зарегистрировались для участия в групповом иске против австрийского горнолыжного курорта.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Авто
Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности
Под отзыв попал седан Mazda Xedos-9, реализованный 22 декабря 1999 года.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.