Коронавирус
РБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.РБКвчера в 15:23
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Шестерых жителей Петербурга привлекли к ответственности за нарушение карантина
Невские Новости31 марта в 03:08
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Энергетика
Россия отказалась увеличивать добычу нефти
Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России
Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Политика
США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Единоборства
Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC
Авто
Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции
Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Гаджеты
15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9
По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Общество
Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом
19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Футбол
Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
Армия и оружие
Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35
Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Экономика
Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса
В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Общество
Госдума одобрила уголовное наказание за нарушение карантина
Депутаты одобрили изменения в ст. 236 УК РФ, согласно которым нарушителей карантина, виновных в массовом заболевании граждан, будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишать свободы на срок до 3 лет.
Футбол
Клубы Серии А в 2019 году заплатили агентам € 187 млн
Общая сумма, выплаченная посредникам, составляет € 187 851 487,86. По сравнению с 2018 годом сумма выросла на € 18 млн.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
Политика
В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции
Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
Общество
12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт
«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.