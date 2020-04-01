Коронавирус

РБКРБКМВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
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с чего всё началось
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится
 на сайте ведомства.
РБКвчера в 15:23

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МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

RT на русскомвчера в 15:34

МВД сообщило о 1250 протоколах за нарушения карантина

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Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Lenta.ruвчера в 15:47

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Известиявчера в 15:53

Шестерых жителей Петербурга привлекли к ответственности за нарушение карантина

Невские Новости31 марта в 03:08
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Энергетика

Россия отказалась увеличивать добычу нефти

Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+.
Утро.ru вчера в 12:22
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Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
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В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 12:25
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Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
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В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 18:16
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 вчера в 21:30
Кино

Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru вчера в 08:19
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
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15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9

По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
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Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

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Телеканал 360° вчера в 20:31
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Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
Спорт-Экспресс 31 марта в 14:34
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
РЕН ТВ 31 марта в 09:15
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Don24 00:57
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Нева Спорт вчера в 02:15
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание за нарушение карантина

Депутаты одобрили изменения в ст. 236 УК РФ, согласно которым нарушителей карантина, виновных в массовом заболевании граждан, будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишать свободы на срок до 3 лет.
Свойкировский.рф 31 марта в 06:55
Футбол

Клубы Серии А в 2019 году заплатили агентам € 187 млн

Общая сумма, выплаченная посредникам, составляет € 187 851 487,86. По сравнению с 2018 годом сумма выросла на € 18 млн.
Чемпионат вчера в 19:11
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
РБК вчера в 23:24
Политика

В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции

Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 01:00
Общество

12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 01:14
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