с чего всё началось

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

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