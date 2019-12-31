Происшествия

Вести.RuВести.RuТрое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ингушетии, нападавшие были нейтрализованы. На место происшествия выехало руководство республиканского МВД.
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МВД подтвердило гибель полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

РИА Новости15:31

МВД России выразило соболезнования в связи с гибелью инспектора в Магасе

RT на русском14:49

Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Магасе

РЕН ТВ10:40

СМИ: установлены личности нападавших на пост ДПС в Магасе

ТК Звезда15:35

В МВД РФ подтвердили гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС в Магасе

ТАСС14:10

Скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, раненый во время нападении на пост

Интерфакс14:08

Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения пост ДПС

Ингушетия/ГIалгIайче12:41
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
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Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
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Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота

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В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Lenta.ru 21:26
Политика

США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января

США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
RT на русском 09:58
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

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Политика

Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
VSE42.RU вчера в 07:31
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Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
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Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

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Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
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Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
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Экономика

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Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.
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Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

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Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
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С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
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Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
RT на русском 18:37
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Geely выпустил семиместный кроссовер Geely VX11

Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
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Харден и Капела помогут «Хьюстону» в матче с «Денвером»

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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
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