Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ингушетии, нападавшие были нейтрализованы. На место происшествия выехало руководство республиканского МВД.

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

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