Происшествия
RT на русскомМВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
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Как сообщается на сайте управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу, в ходе проверки проведён обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий.News.ru04:45
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