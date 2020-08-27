с чего всё началось

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

Политика Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал глав посольств европейских стран, чтобы обсудить с ними ситуацию в республике и отношения Минска с Евросоюзом. 10

Экономика Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. 32

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Футбол «Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 1:0. Это первое поражение «петербуржцев» в сезоне.

Экономика Состояние Илона Маска превысило $100 млрд Состояние Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, с начала года выросло в 3,7 раза и достигло $101 млрд. 15

Политика Россия ответила на расширение санкций США Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. 649

Происшествия Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение. 48

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Армия и оружие Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс». 384

Технологии Group-IB раскрыла группу хакеров, крадущих данные банковских карт Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила группу злоумышленников, крадущую данные банковских карт, говорится в исследовании компании.

Происшествия Глава ЧВК рассказал о нападении на посольство Ливии в Минске Сегодня, в 6.04 утра, группа мужчин количеством около 30 человек напала на посольство Ливии в Минске.

Политика В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов» В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев. 7

Происшествия В Севастополе за сутки выявили два случая заражения коронавирусом Севастополь, 27 августа 2020, 12:24 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства города-героя.

Общество В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа. 144

Гаджеты Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов. 94