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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что сотрудники ведомства начали доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщает
 пресс-служба МВД.
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Алексея Навального

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МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального

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Парламентская газета08:04
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Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии

Мы действительно объективно и всесторонне освещаем их и считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества. Но нам небезразлично, что там происходит. Это этнически, в культурном и духовном плане самая близкая нам страна. У нас теснейшая кооперация, родственные связи.
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Александр Лукашенко
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Газета.Ru07:51