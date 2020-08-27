МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
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«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что сотрудники ведомства начали доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщает
пресс-служба МВД.
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