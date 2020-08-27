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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается
 на сайте управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу, в ходе проверки проведён обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий.
News.ru04:45
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РБК

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Алексея Навального

РБК06:11
ТАСС

МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального

ТАСС05:05
Коммерсантъ

МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального

Коммерсантъ04:48
RT на русском

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

RT на русском04:57
Интерфакс

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

Интерфакс04:47
Газета.Ru

МВД не нашло сильнодействующих веществ у Навального

Газета.Ru05:38
РИА Новости

МВД начало проверку из-за ситуации с Навальным

РИА Новости06:00

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

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Известия06:48
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REGNUM04:54
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РИА Новости06:43
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Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

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Lenta.ru06:26
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