МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии
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Второй наезд на милиционера произошел в Белоруссии, сотрудника госпитализировали. Об этом сообщило МВД республики в среду, 12 августа. Инцидент произошел в Барановичах, при задержании нападавшего было применено оружие, но ему удалось скрыться.В источнике
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Комсомольская правдавчера в 16:07