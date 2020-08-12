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Известия
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Второй наезд на милиционера произошел в Белоруссии, сотрудника госпитализировали. Об этом сообщило МВД республики в среду, 12 августа. Инцидент произошел в Барановичах, при задержании нападавшего было применено оружие, но ему удалось скрыться.В источнике
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Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфаксвчера в 15:14
РИА Новости

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

РИА Новостивчера в 15:24
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБКвчера в 16:15
Коммерсантъ

В Белоруссии за вечер совершено еще два умышленных наезда на милиционеров

Коммерсантъвчера в 16:05
Комсомольская правда

Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

Комсомольская правдавчера в 16:07
ТАСС

В Минске и Барановичах автомобили сбили двух сотрудников ГАИ

ТАССвчера в 14:45
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известиявчера в 15:24
КП - Беларусь

МВД: В Барановичах автомобиль сбил милиционера

КП - Беларусьвчера в 16:24

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Россия обратилась в ВОЗ для преквалификации вакцины от коронавируса

Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс».
Известиявчера в 06:23
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