Общество
РБКМВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади.
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с чего всё началось
ТАСС/. Полицейские задержали 132 человек на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.ТАСС15:33
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
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Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
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Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
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«Задолженность у должника отсутствует»: алтайские судебные приставы закрывают «дело пенсионерки Скопинцевой»
По состоянию на 13 июля текущего года «задолженность у должника Скопинцевой Л.И. в рамках исполнительного производства №3116/19/22018-ИП отсутствует», говорится в ответе ведомства за подписью руководителя УФССП по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина.
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Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты.
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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей.
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Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
По разрешению Кабинета министров РФ в регионах возобновлена диспансеризация взрослого населения.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
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Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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