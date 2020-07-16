Общество

РБКРБКМВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади.
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с чего всё началось

Число задержанных на незаконной акции в Москве достигло 132

ТАСС/. Полицейские задержали 132 человек на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
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Общество

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