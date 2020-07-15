Происшествия
РИА НовостиМВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУМВД на своем сайте.
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ГУ МВД: Более 130 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 17:23
МВД: на несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 132 человека
Московский Комсомолецвчера в 18:28
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