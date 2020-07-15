На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУМВД на своем сайте.

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

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