Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади.

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

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