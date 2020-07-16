Происшествия
РБКМВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади.
Читать в источнике
Оценить3,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
ГУ МВД: Более 130 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 17:23
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США.
Piter.tv 07:03
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Общество
В Саратове колледж искусств может перебраться в здание, где располагался строительно-монтажный колледж
Общественное мнение 06:38
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Общество
В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны
Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
АиФ Краснодар 07:12
Наука
Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2
В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Городовой 14 июля в 14:04
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Игромания.ру 03:49
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Общество
В Ямальском районе молодой семье вручили сертификат «Чум под ключ»
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:07
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Гаджеты
Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition
Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Общество
Познер описал Россию одним словом
Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», описал несколько понятий одним словом.
Lenta.ru 06:24
Общество
Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций
В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39