Происшествия
РИА НовостиМВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
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ГУ МВД: Более 130 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре Москвы
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В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
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Интерфакс 04:56
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Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
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По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
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Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
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Коммерсантъ 03:58
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
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