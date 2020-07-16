На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

Общество Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей. 888

Шоу-бизнес Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.

Общество Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. 14

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 316

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 270

Политика Эксперт оценил обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана Обратил внимание Надеин-Раевский и на то, что не исключено, что Азербайджан попробует, как в 2016 году, испытать на прочность обороноспособность Армении.

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Общество ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Футбол Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом» Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.

Общество Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара. 47

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 820

Экономика Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. 12

Политика Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. 509

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 118